اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي | يلا شوت | كل حصري | كورة لايف | اون لاين | كورة ستار | تابع الاسطورة لايف

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يحتضن ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم الجمعة مباراة الهلال والفيصلي ضمن الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام في تمام الساعة 17:35 بتوقيت مصر، الساعة 18:35 بتوقيت جدة، ويتم بثها عبر قناتي الرياضية السعودية 1 ودوري بلس، ويخوض الهلال هذا اللقاء الكروي متصدرا ترتيب البطولة السعودية برصيد 52 نقطة،فيما يدخل الفيصلي لقاء اليوم وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة .

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رابط مباشر الهلال والفيصلي، يدخل الهلال المباراة ساعيا للبقاء مربعا على صدارة ترتيب الدوري السعودي على ترتيبه في الدوري السعودي الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 1-3-2019، فيما سيحاول غريمه الفيصلي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين ترتيبه في الجدول العام لبطولة كاس الامير محمد بن سلمان

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الاسطورة لبث المباريات، يضم تشكيل نادي الهلال اليوم في مواجهة الفيصلي كل من، علي الحبسي، الشهراني، البليهي، ألبيرتو بوتيا، كنو، الدوسري، البريك، سلمان الفرج، إدواردو، بافيتيمبي وأندريا كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم لعبة الهلال والفيصلي اليوم بث مباشر .

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