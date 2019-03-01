اونلاين | دوري بلس | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي 1 مارس في الدوري السعودي للمحترفين | dawri | كورة لايف | يلا شوت | dawri plus

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موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 2

المعلق : بلال علام

الساعة : 5:35 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:35 مساء بتوقيت السعودية

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