انت الان تتابع ما التقنية الحديثة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

بيراميدز

أكد تركي آّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، إن ناديه أصبح أول فريق في العالم يستخدم التقنيات الحديثة في كرة القدم، وذلك بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "بيراميدز هو أول ناد في العالم يستخدم الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بهذه الشركة"، علمًا بأن بيراميدز استقر على إقامة معسكر مغلق في الإمارات، خلال شهر مارس المقبل، نظرًا لعدم وجود مباريات للفريق في المرحلة المقبلة، بعد تأجيل لقاء الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.

وفي سياق متصل زار أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز، نادى خيتافى الإسبانى للتعرف على أحدث ما وصلت إليه طرق التدريب في الليجا، عن طريق متابعة التدريبات، والاجتماع مع نظرائهم في الفريق الإسباني. وأهدى أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز خلال الزيارة، قميص النادي إلى حارس مرمى فريق خيتافي الإسباني، لاندرو