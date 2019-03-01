سون يوضح دور بوكيتينو في بقائه مع توتنهام

صرح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، أنه كان على وشك مغادرة الفريق بعد أول موسم قضاه في لندن، لافتا إلى أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أقنعه بالبقاء.
وقال سون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كنت قريبا من المغادرة، قلت للمسئولين في النادي إنني غير مرتاح، وأريد العودة إلى ألمانيا".
وأكمل: "لقد وثق بوكيتينو بي، وأنا ممتن لذلك كثيرا".
وأضاف "بوكيتينو جعل حلمي يصبح حقيقة، أنا ممتن له جدا على ما قدمه لي، لقد عشت 4 سنوات مميزة تحت قيادته".
وحصل سون على جائزة لاعب العام في لندن، متفوقا على إيدين هازارد، وبيير إيمريك أوباميانج، وهاري كين.
جدير بالذكر أن سون صاحب الـ26 عاما، انتقل إلى توتنهام في 2015، قادما من باير ليفركوزن الألماني.
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