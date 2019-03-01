شكرا لقرائتكم تجربة ودية بين ألمانيا والأرجنتين في أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، إقامة مباراة ودية يستضيف خلالها المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني يوم 9 أكتوبر المقبل في مدينة دورتموند.

وذكر الاتحاد الألماني أن هذا جاء تزامناً مع طلب يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بمواجهة منافسين بارزين في المباراتين الوديتين اللتين يلعبهما العام الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي يوم 20 مارس الجاري في المباراة الودية الأولى، وقال أوليفر بيرهوف المدير العام للمنتخب الألماني :من المهم أن تقوم بقياس نفسك أمام أفضل الفرق في طريق عودتك للقمة. اللاعبون والجماهير يتطلعون للمباراة أمام الأرجنتين.

ويخوض المنتخب الألماني ثماني مباريات أخرى هذا العام في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2020، حيث يستهلها بمواجهة صعبة أمام مضيفه المنتخب الهولندي يوم 24 مارس، حيث خسر صفر - 3 في بطولة دوري الأمم العام الماضي، كما يواجه أيضا منتخبات بيلاروسيا وإستونيا وإيرلندا الشمالية.

وكان العام الماضي سيئا للمنتخب الألماني حيث ودع منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا من دور المجموعات وهبط من المستوى الأول بدوري أمم أوروبا، وبدأ لوف بناء الفريق مرة أخرى حيث يهدف المنتخب الألماني للعودة من جديد للقمة.