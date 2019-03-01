القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية المواجهة النارية والتي سوف تجمع النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، ونظيرة نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري السعودي الممتاز، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ويسعى نادي الاتحاد السعودي في استغلال تعثر النادي الأهلي السعودي في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز على الراقي والحصول على الثلاث نقاط الهامة في الدوري، حيث يأمل العميد في الحفاظ على فرصته الأخيرة للبقاء في الدوري السعودي والابتعاد عن منطقة الهبوط.

بينما يدخل الراقي بحثاً عن استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على نظيرة نادي الاتحاد السعودي، حيث يدخل الراقي بقوته الضاربة أمام العميد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري

وسوف تقام مباراة الاهلي والاتحاد في الجولة الثانية والعشرين بالدوري السعودي، عبر قنوات دوري بلس، وقنوات ksa sport، كما سوف تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتشهد المباراة عودة اللاعب حسين عبدالغني، للمشاركة من جديد في ديربي عروس البحر الاحمر بين الفريقين وذلك لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من 12 عاماً لعبها اللاعب في العديد من الاندية.