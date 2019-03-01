مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت KSA SPORT الاسطورة كورة ستار كورة لايف اون لاين الاسطورة، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية اليوم مواجهة نارية تجمع ما بين فريق الهلال ونظيره فريق الفيصلي، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ومن خلال موقعنا سوف نرفق لكم رابط البث وموعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة للمباراة، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي اونلاين.

مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر، والجدير بالذكر ان فريق الهلال يتربع على عرش صدراة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق نقاط 3 عن النصر الذي يحتل المركز الثاني ويسعي الهلال في هذا اللقاء لتحقيق الانتصار وحصد نقاط للحفاظ على الصدارة، وبالنسبة لفريق الفيصلي فأنه يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، دوري بلس مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

تبدأ المباراة اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 في الاوقات الأتية:-

الساعة 6:35 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة

الساعة 7.35 مساءً بتوقيت الإمارات

وسوف تقوم قناة دوري بلس و ksa sport ببث اللقاء على شاشتهما، وسيقوم المعلق بلال علام بالتعليق على قناة ksa sport، والمعلق احمد النفيسة على قناة دوري بلس.

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي

نضع لكم رابط البث قبل بدأ اللقاء