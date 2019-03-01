"مراقب" صلاح ينافس ثنائي ليفربول وأجويرو على جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

بعد الأداء القوي الذي قدمه في "كلاسيكو" إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ورقابته الصارمة للاعب إنجلترا الأول في الموسم الماضي محمد صلاح، وجد لوك شو نفسه في قائمة أفضل اللاعبين في البريميرليج خلال فبراير.

لوك شو كان مراقباً لصيقاً لمحمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي انتهت (0-0) على ملعب أولد ترافورد، ونجح في الحد من خطورة الملك المصري لينال الإشادة.

ومن ليفربول ظهر الثنائي ساديو ماني وفيرجيل فان دايك في قائمة المرشحين لأفضل لاعب خلال شهر فبراير بعد مساهمتهما في الحفاظ على صدارة النادي الأحمر.

ليفربول بدأ شهر فبراير متصدراً بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكنه أنهى الشهر متصدراً بفارق نقطة وحيدة، لتصبح صدارته مهددة من حامل اللقب.

وبفضل أهدافه واعتلاء صدارة الهدافين، وجد سيرجيو أجويرو لنفسه مكاناً بين المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر، التي ينافس عليها أيضاً بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وأشلي بارنز لاعب بيرنلي، وسين لونجستاف لاعب نيوكاسل، وويلفريد زاها نجم كريستال بالاس.