تشكيل الزمالك لبترو .. هل يمنح جروس خليفة حامد الفرصة الأولي لتأمين نقطة القوة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مهمة صعبة للغاية تنتظر الزمالك فى العاصمة الأنجولية لواندا معقل فريق بترو أتلتيكو والتى تشهد المواجهة الحاسمة بين الفريقين فى الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة للدور المجموعات بالكونفدرالية.

وزادت صعوبة المباراة بفقد الأبيض لثلاثي من أهم لاعبيه ومؤسسي العمود الفقري فى الجسد الذى صنعه السويسري كريستيان جروس المدير الفني، محمود علاء أفضل المدافعين، وطارق حامد أفضل لاعبي الفريق فى وسط الملعب ، وكهربا فى الهجوم.

ويشهد أداء الزمالك تراجعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة سواء من حيث ترجمة الفرصة أو الثغرات خلف الأجنحة وصناعة اللعب وهو ما تسبب فى حالة ارتباك وعصبية دفع ثمنها كهربا بالإيقاف ويتحمل هذا التراجع أو جزء كبير منه المدير الفني السويسري صاحب النهج الثابت والتدخلات المتأخرة وإن كان تخلى عن هذا العيب بمباراة الذهاب أمام بترو أتليتيكو ولكنه فشل - كالعادة - فى تأمين عبد الله جمعة.

الزمالك يحتل المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطتين، فيما جمع بترو أتليتكو 4 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي، وبتصدر جورماهيا الكيني المجموعة بـ6 نقاط وهو ما يعني أن الأبيض أمام نتيجة واحدة، الفوز من أجل العودة إلى البطولة فكيف يفعل ذلك؟

4-2-3-1 ليست الطريقة المثالية للزمالك فى ظل الأماكانات المتاحة، عبد الله جمعة الأفضل هجومياً فى مركز بمصر حالياً يواجه أجنحة الخصوم وحيداً ، الفريق الأنجولي لعب من خلفه وكهربا غير مؤهل للمساعدة دفاعياً وتأمينه ونفس الوضع للنقاز صاحب القدرات الهجومية الرائعة التى تخلف ورائها منطقياً مساحات يستغلها الخصوم وفى غياب طارق حامد الذى لم يستطيع بمفرده علاج هذه الساحات يميناً ويساراً تصبح طريقة 4-3-3 المثالية للأبيض سواء حالياً أو سابقاً.

المعضلة هنا ، هل يقيد جروس فرجاني ساسي بواجبات طارق حامد ويعيد لمركز 6 أو أنه يستعين ويخاطر بالدفع بمحمد حسن (غير المقتنع به) اساسياً وهو بديل حامد الوحيد فى الفريق ؟ والاجابة هيا الثانية ، محمد حسن.

فرجاني ساسي من أهم أسلحة الزمالك الهجومية، مركز الوسط المهاجم (مركز 8) وإعادته إلى الخلف يفقده امكاناته ويفقد الفريق قوة هجومية فقد منها من الأساس بغياب كهربا واحتياج بوطيب لمزيداً من الوقت ، لذلك يبقى الأفضل بقاء فرجاني فى 8 بل والدفاع بمحمود عبد العزيز ليساند حسن ويؤمن خروج فرجاني والأجنحة وابطال خطة أصحاب الأرض ، ثلاثي فى وسط الملعب هو الخيار الأمثل لوضع الأبيض الحالي الذى يستلزم المزيد من الحذر والتحفظ.

هذه المباريات تحتاج إلى السعيد وقدراته البدنية حتى لو كان بو طيب الأن رقم (1) ، ويوسف أوباما وإبراهيم حسن تحت المهاجم الوحيد مع زيادة ساسي كمهاجم ثاني وقت العرضيات للاستفادة من اجادته لضربات الرأس ففى مثل هذه المباريات نتيجة 1-0 تحقق المراد والتحفظ يفي بالغرض.