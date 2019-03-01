قسنطينة: الإسماعيلي فريق جريح.. والفوز سيقربنا من التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

قال طارق عرامة المدير الإداري لنادي شباب قسنطينة الجزائري إن الفوز على الإسماعيلي في المباراة المقررة غدا السبت، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، سيقترب بالفريق من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

ويتصدر شباب قسنطينة المجموعة الثالثة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن مازيمبي الكونغولي ، فيما يتذيل الإسماعيلي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وقال عرامة في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة "نقاط المباراة أمام الإسماعيلي مهمة جدا لأن الفوز بها سيقربنا كثيرا من التأهل رغم أن التعادل أمام الإسماعيلي ثم الأفريقي التونسي في الجولة التالية سيسمح لنا بتحقيق هذا الهدف. نحن نريد حسم صدارة المجموعة ، لهذا أقول إنه لا بديل عن الفوز أمام الإسماعيلي غدا."

ويغيب عن صفوف شباب قسنطينة غدا ، المهاجمان محمد أمين عبيد وعادل جعبوط بداعي الاصابة ، لكن عرامة شدد على امتلاك الفريق لكل المقومات التي تسمح له بتحقيق الفوز كما دعا الجماهير إلى دعم اللاعبين حتى النهاية من أجل المساعدة في تحقيق الفوز وإهداءه لكل الجماهير الجزائرية.

ووصف عرامة الإسماعيلي بالفريق الجريح الذي ليس لديه ما يخسره وسيحاول الفوز بالمباراة بهدف البقاء في سباق التأهل.

وأضاف "خصصنا لنادي الإسماعيلي أفضل استقبال وهذا بشهادة مسؤول بعثة الفريق. نوجه تركيزنا إلى المباراة التي يجب أن نتعامل معها بذكاء بعيدا عن الضغط".

كما اعتبر أن التعادل في مباراة الذهاب كان بطعم الفوز ، داعيا الجماهير إلى عدم استخدام الشماريخ خشية عقوبة مغلظة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

وكان الكاف قد فرض غرامة قيمتها خمسة ألاف دولار على شباب قسنطينة بداعي استخدام مشجعيه الشماريخ في المباراة التي تغلب فيها الفريق على ضيفه تي.بي مازيمبي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وسيدير مباراة الغد الحكم السوداني الفضيل محمد حسين بمساعدة مواطنيه وليد أحمد علي ومحمد عبد الله إبراهيم.