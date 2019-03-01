محمد صلاح يتلقى صدمة قوية في الدوري الإنجليزي

ابتعد محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب المصري، عن المنافسة على لقب لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير المنقضي، في ظل تواجد ثنائي فريقه ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.
وينافس ثنائي الريدز على لقب لاعب الشهر، بجانب ستة أخرين وهم سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أشلي بارنز لاعب بيرنلي، شون لونجستاف لاعب نيوكاسل، ثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا ولوك شو، ويلفريد زاها كريستال بالاس.
جدير بالذكر أن ماني سجل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها خلال الشهر المنصرم، في مرمى وست هام، بورنموث وثنائية أمام واتفورد، أما فان ديك فسجل هدفين في مرمى واتفورد، بعد أن شارك في كل مباريات ليفربول خلال الشهر.
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