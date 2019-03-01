شتيغن يطمح في انتزاع حراسة مرمى “المانشافت” من نوير

أبدى حارس مرمى فريق برشلونة، مارك أندري تير شتيغن، طموحه مجدداً في أن يحل مكان مانويل نوير كحارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني، رغم أن المدير الفني يواخيم لوف كان أعلن استمرار نوير في حراسة مرمى المنتخب بشكل أساسي حتى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وقال تير شتيغن في تصريحات لشبكة “دي.إيه.زد.إن” الرياضية: “أريد إعادة البناء في مركز حراسة المرمى أيضاً، وأود السعي بقوة لذلك”.

ونال تير شتيغن الذي شارك في 21 مباراة دولية، الكثير من الإشادة إثر عروضه مع برشلونة بطل إسبانيا، بما فيها عرضه القوي خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وكان شتيغن قد حل مكان نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني، في ظل غياب نوير عن الملاعب بين سبتمبر (أيلول) 2017، ومايو (أيار) 2018 بسبب الإصابة، لكن لوف اختار نوير ليكون الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم أن لوف بدأ مرحلة إعادة بناء في مختلف المراكز بالمنتخب، عقب الخروج الصادم لألمانيا من دور المجموعات بالمونديال الروسي، وكذلك الهبوط في النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، تمسك بإبقاء نوير حارساً أساسياً للفريق حتى يورو 2020.