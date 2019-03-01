هذا السبب وراء انفعال لاسارتي على لاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت

انفعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لاعبيه خلال التقسمية التي أجراها على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وطالب لاسارتي، لاعبيه بالتركيز في التقسيمة وتنفيذ التعليمات الفنية التي أبلغها لهم خلال المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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