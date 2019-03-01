طاقم طائرة بعثة الزمالك يستقبل اللاعبين بأغنية لتحيتهم

قام قائد طائرة بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المتوجهة إلى أنجولا اليوم الجمعة، بإهداء اللاعبين والجهاز الفنى أغنية للزمالك تحية لهم خلال استقلالهم الطائرة. لهم خلال استقلالهم الطائرة. وغادرت بعثة الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق يرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، إلى أنجولا استعدادًا لمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولى بالجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية المقررة إقامتها الأحد المقبل.

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