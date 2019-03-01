رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل السفر إلى أنجولا

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالفوز على فريق بترو أتليتكو الأنجولي فى أنجولا والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
وأضاف منصور- فى كلمة وجهها للاعبين خلال اتصال تليفوني قبل السفر إلى أنجولا اليوم الجمعة مع إسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك
ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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