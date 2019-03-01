الحسينى:مصر أول دولة تنظم كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات في نفس الوقت

أكد رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى أن بطولة كأس العالم لسلاح الشيش تحدى الفراعنة المقامة حاليًّا بالقاهرة تشهد حدثًا فريدًا وهو أنه وللمرة الأولى تقوم دولة بتنظيم بطولة كأس العالم للرجال والسيدات فى نفس التوقيت معًا فلم يسبق أن قامت أى دولة من قبل بتنظيم البطولتين معًا بسبب كثرة عدد المشاركين والضيوف والبالغ تقريبًا 500 شخص.
وأشار قائلًا إنه كان هناك حالة تخوف من جانب الاتحاد الدولى بشأن استضافة البطولتين معًا فى نفس التوقيت ولكن كالعادة رجال مصر كانوا على قدر المسئولية والتحدى وأثبتوا كفاءة عالية فى التنظيم والتعامل مع هذا الحدث العالمى الكبير.
وأضاف قائلًا إن نجاح مصر فى تنظيم بطولتى الجائزة الكبرى ثم كأس العالم والاستعداد تنظيميًّا لهما فى فترة
أكد قائلًا إن هذا لم يكن يتحقق لولا الدعم الحكومى ممثلا فى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى لم يبخل بأى شيء وتوافر كافة الإمكانيات من فنادق وملاعب ووسائل انتقالات والعمل بدقة متناهية فى كل الاتجاهات .
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