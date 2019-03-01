اونلاين | يلا شوت الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 1-3-2019 Hilal VS Faisaly .. مشاهدة رابط مباراة الفيصلى ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 1-3-2019 Hilal VS Faisaly .. مشاهدة رابط مباراة الفيصلى ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نرصد الآن معكم يلا شوت الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 1-3-2019، مع بداية شهر مارس تزداد المنافسة في الدوري السعودي الممتاز SPL 2019 حيث تتنافس الفرق على الوصول لقمة الدوري السعودي، ونتابع معكم المباراة بعد أن حقق نادي النصر الفوز، في مباراة النصر والشباب، مما يزيد الضغط على حامل اللقب الهلال، في الوصول للثلاث نقاط، ونتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 لمتابعة مباراة الهلال السعودي اليوم بالدوري.

يلا شوت الهلال والفيصلي

يستضيف ملعب استاد جامعة الملك سعود، مباراة الإياب اليوم بين الهلال السعودي ونادي الفيصلي، في الدوري السعودي الممتاز، وذلك اليوم الجمعة 1-3-2019، ونتابع معكم ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم، وبشكل عام نتابع مباريات اليوم بالدوريات المختلفة.

قمنا الآن بوضع الفيديو الخاص بالبث المباشر، الذي يخص متابعة مباراة الهلال السعودي ونادي الفيصلي، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الهامة، ونرصد لكم التفاصيل، ويتم بدء البث قبل المباراة بقليل، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات، يمكنكم الرجوع للمقال لمتابعة آخر تطورات مباراة اليوم بين الهلال والفيصلي.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في شهر نوفمبر 2018، وقد سجل الأهداف اللاعب سلمان الفرج من ضربة جزاء للهلال السعودي في الدقيقة 80، وبعد الهدف بعشر دقائق، سجل اللاعب حسين القحطاني هدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال والفيصلي

الجولة 22 من الدوري السعودي

التوقيت: الساعة 6:35 مساءًا بتوقيت السعودية

تقام على استاد جامعة الملك سعود

مباراة الإياب بالدوري

نتيجة مباراة الذهاب 1-1

تعليق: بلال علام-أحمد النفيسة

القنوات الناقلة السعودية الرياضية

أخبار نادي الهلال

تقدم نادي الهلال خطوة نحو تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن فاز على نادي الإتحاد السعودي بنتيجة 2-0، وضمن الهلال السعودي فارق الأهداف بينه وبين النصر، وعلى القدرة اليوم لجعل الفارق يصل إلى ستة نقاط، من أجل التحليق بصدارة الدوري قبل بضع جولات على النهاية.

نقوم بتوفير البث المباشر الخاص بمباراة الهلال السعودي اليوم أمام الفيصلي، ونوفر البث الخاص بالعديد من الصيغ، من أجل أن تناسب الأجهزة اللوحية والموبايل وغيره.

ترتيب الفرق بالدوري

نادي الهلال السعودي متصدر الترتيب حتى الآن، وذلك برصيد 52 نقطة، وقد خاض النادي إحدى وعشرون جولة حتى الآن، ولم يخسر منذ بداية الموسم سوى في مباراة واحدة فقط، وتعادل الهلال في أربع مباريات، وفاز في ستة عشر مباراة، وتلقب شباكه 22 هدف، وسجل بالمنافسين ثلاثة وخمسون هدف، أي أن له فارق أهداف 31 هدف حتى الآن في سلسلة قوية للنادي المتصدر حتى الآن.

بينما نادي الفيصلي السعودي يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وذلك في من أصل إحدى وعشرون مباراة خاضها النادي، فاز في ثمان مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر في سبع مباريات، وتلقت شباكه 30 هدف، وسجل بالمنافسين 34 هدف، أي أن فارق الأهداف له هو أربعة أهداف فقط، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل تخطي نادي الفتح والوصول للمركز السادس.

فرض الضغط

تكمن مباراة اليوم من الأهمية البالغة للهلال السعودي، بسبب الضغط الخاص بالمباريات، وبسبب ضغط نادي النصر السعودي عليه بالجدول، حيث يعد الفارق في النقاط ضعيف، وهو ثلاث نقاط فقط بين نادي النصر والهلال السعودي، مع أن فارق الأهداف لصالح نادي الهلال، ولكن في حالة خسارة الهلال اليوم المباراة، سوف يظل الفارق عند ثلاث نقاط فقط بين المتصدر والوصيف، وسيمنح له فرصة الإنقضاض على الصدارة في حالة الخسارة مرة أخرى.

سجل بطولات الهلال السعودي

نادي الهلال السعودي له سجل حافل بالبطولات المحلية والعالمية، ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بتسجيل الأهداف فقط، ولكن دعونا نمر بجانب السجل التاريخي لنادي الهلال السعودي:

نادي الهلال حقق الدوري السعودي في 15 بطولة من قبل كأعلى رقم.

نادي الهلال السعودي فاز بكأس ولي العهد 13 مرة

نادي الهلال هو الأكثر تحقيقًا لكأس الإتحاد السعودي حيث فاز في سبع ألقاب متخطيًا باقي الأندية السعودية.

نادي الهلال الأكثر تحقيقًا للقب السوبر السعودي، حيث فاز به مرتين.

بالنظام القديم فاز ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين وهو أكثر الأندية فوزًا بها على النظام القديم.

والعديد والعديد من البطولات الهامة التي ترشحه للفوز ببطولة الدوري وفقًا لآراء المحللين.