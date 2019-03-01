اونلاين | يلا شوت حصري| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة بث مباشر| دوري بلس

نكون معكم فيموقع الفجرة، يوم الجمعة، عند الساعة 6:35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، في تغطية مباشرة نتيجة مباراة الهلال ضد الفيصلي في دوري كاس الامير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

يلا شوت حصري| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة بث مباشر| دوري بلس

وتجري مباراة الهلال ضد الفيصلي في استاد جامعة الملك سعود، لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

يلا شوت حصري| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة بث مباشر| دوري بلس

النتيجة الان (الهلال 0-0 الفيصلي) تنويه حدث الصفحة لحظة بلحظة (حين بدء المباراة) لمتابعة النتيجة مباشرة

يلا شوت حصري| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة بث مباشر| دوري بلس

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدروي السعودي برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط امام النصر، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة فقط.