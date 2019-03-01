اونلاين | يلا شوت Saudia مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر الاسطورة يوتيوب yalla shoot كورة ستار| أونلاين livehd7 الهلال live

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر التى تقام اليوم 1-3-2019 في منافسات بطولة الدورى السعودى للمحترفين في اطار مباريات الدور الثانى من البطولة السعودية، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر لمباراة الهلال مع الفيصلي بدون تقطيع فى منافسات الجولة الثانية والعشرون من البطولة.

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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم اون لاين فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين, حيث نتابع مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع فى منافسات الاسبوع الثاني والعشرون, ومن المقرر ان تنقل مباراة الهلال مع الفيصلي لايف على موقع كورة اون في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السادسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مكه فى بث مباشر.

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موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

بطولة الدورى السعودى للمحترفين – الجولة 22 .

توقيت الساعة 17:35 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 18:35 بالتوقيت السعودى

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