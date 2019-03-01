رياضة | حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن اختيار 18 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمباراة الداخلية، بالدوري العام.

ويلتقي الفريقان، الخامسة والنصف مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالآتي:-

الهاني سليمان، ومحمود الزنفلي، وولاس سيلفا، ومحمد بازوكا، ومحمود شعبان، والسيد سالم، وصبري رحيل، وأحمد توفيق، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وخالد الغندور، وعمار حمدي، وكريم ممدوح، ورزاق سيسيه، وتوني سيلفا، ومحمد ناجي جدو، وخالد قمر.