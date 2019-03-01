رياضة | سر اعتذار أمير مرتضى عن السفر مع الزمالك إلى أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اعتذار أمير مرتضى عن السفر مع الزمالك إلى أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك عن السفر مع البعثة إلى أنجولا لمواجهة فريق بيتروأتليتكو المقرر لها يوم الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.

وجاء اعتذر أمير مرتضى بسبب بعض الأمور الخاصة بالنادي والتي تلزم عليه التواجد في القاهرة خلال الساعات القادمة.



وتطير بعثة الزمالك بعد قليل إلى أنجولا على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق بيتروأتليتكو الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.