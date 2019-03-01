رياضة | على فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على فرج يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش تصنيفه الشهري للاعبين في العالم و الذي شهد احتلال علي فرج لاعب وادي دجلة، للمركز الاول عالميًا، ليصبح سادس لاعب مصري يحتل المركز الأول في تاريخ التصنيف العالمي.

وضم التصنيف الشهري لاول 10 لاعبين في العالم، بجانب على فرج 5 لاعبين مصريين آخرين ، حيث جاء محمد الشوربجي في المركز الثاني و طارق مؤمن في المركز الثالث و كريم عبد الجواد في المركز الرابع ومحمد ابو الغار في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز العاشر.

أما في التصنيف الشهري للسيدات، واصلت رنيم الوليلي احتلال الصدارة ، وحلت نور الشربيني في المركز الثاني، ونور الطيب في المركز الثالث ونوران جوهر في المركز الثامن.