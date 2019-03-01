رياضة | بمشاركة "الثعلب والصقر".. وزير الرياضة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث "قطار رمسيس" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة "الثعلب والصقر".. وزير الرياضة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث "قطار رمسيس" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد حسن صلاة الغائب بمركز شباب الجزيرة بحضور عدد من كبار الرياضيين والاعلاميين فى مقدمتهم الكابتن حازم إمام، سيد معوض، عبد الظاهر السقا، علاء نبيل، الإعلامي سيف زاهر، والكاتب الصحفي الكبير عصام شلتوت، وأعضاء الكشافة المصرية والعربية والدولية تضامنا مع شهداء حادث قطار رمسيس، كما دعوا إلى حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى الحادث.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية، من خلال المشاركة والمسئولية تجاه أهالي الضحايا، وتضامنا مع أهالي المصابين.

ودعا وزير الشباب والرياضة، إلى التضامن والمساندة لدعم المصابين، مشيرا الي أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا فى التضامن مع ازمات الوطن وتقديم الدعم والمساعدات الممكنة فى مواجهة الكوارث .

وثمن"صبحي" مبادرة الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، ونجم منتخب مصر السابق في كرة القدم، والذي دعا إلى حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأختتم "الدكتور أشرف صبحي" كلمته بتقديم خالص التعازي لأسر الضحايا، والدعاء بالشفاء لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

وفي المقابل، أعرب أحمد حسن عن خالص حزنه، موجها خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدا على دور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعمه الكبير لحملة التبرع بالدم لصالح مصابي حادث قطار رمسيس، داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل لهم.