رياضة | "ميتشل" يقود جاز للتفوق على ناجتس في دوري السلة للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميتشل" يقود جاز للتفوق على ناجتس في دوري السلة للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز دونوفان ميتشل 24 نقطة ليقود يوتا جاز لإيقاف انتصارات دنفر ناجتس المتتالية عند 5 مباريات بعدما تغلب على مستضيفه 111-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لجاز على ناجتس في 3 مباريات بينهما حتى الآن هذا الموسم وحرمه من التقدم لصدارة القسم الغربي بعد هزيمة جولدن ستيت وريورز أمام أورلاندو ماجيك.

وتألق كايل كورفر في صفوف جاز وأنهى المباراة مسجلا 22 نقطة إذ أحرز ست رميات ثلاثية من عشر محاولات.

وحافظ جاز على المركز السادس في الغرب برصيد 35 فوزا و26 خسارة.

وسجل كل من ويل بارتون وجامال موراي 21 نقطة لناجتس الذي تلقى الهزيمة الخامسة فقط في 32 مباراة على أرضه هذا الموسم.

ويأتي ناجتس في المركز الثاني في الغرب برصيد 42 فوزا و19 هزيمة متأخرا بانتصار واحد عن وريورز الذي خسر 19 مباراة أيضا.