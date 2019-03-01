انت الان تتابع نجم أرسنال السابق: كلوب لا ينام بسبب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

قال مارتن كيون لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي أرسنال السابق، إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لا ينام بسبب تفكيره في كيفية إعادة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والريدز إلى تألقه مرة أخرى، وتحدث كيون لصحيفة ديلي ميل البريطانية قائلا: "مؤخرا لعب صلاح بشكل ثابت على الناحية اليمنى ولكنه يصبح أخطر بكثير حينما يتوغل لعمق الملعب، ولا أعلم إن كانت واقعة إصابته أثناء تدخل سيرجيو راموس (قائد ريال مدريد) عليه في نهائي دوري أبطال ما زالت في ذهنه وتؤثر عليه، كأنه ينتظر تدخلا لن يأتي أبدا".

وواصل مارتن كيون: "إن كنت سأواجه محمد صلاح سألجأ للعب بشكل بدني فهو لاعب يبث الرعب في أنفس المدافعين، وصلاح لعب بشكل جيد أمام واتفورد، وإن عاد لأفضل مستوياته فإن ليفربول سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز". ويتصدر نادي ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف مانشستر

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