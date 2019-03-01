احتلال مصري للتصنيف العالمي للإسكواش

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٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للإسكواش تصنيف شهر مارس الجاري، والذي شهد صدارة مصرية، حيث احتل علي فرج الصدارة لأول مرة، فيما حل محمد الشوربجي في المركز الثاني بعد التصدر 40 شهرا كأكثر مصري يستمر طوال تلك الفترة، وفي السيدات حافظت رنيم الوليلي على الصدارة للشهر الثالث، ووجدت نور الشرييني في المركز الثاني، فيما صعدت نور الطيب للمركز الثالث، وذلك بعد ساعات من تأهل علي فرج، للدور نصف النهائي من منافسات الفردي رجال، ببطولة العالم للإسكواش، علمًا بأن مجموع جوائز هذه النسخة، يصل إلى مليون دولار، مقسمة بالتساوي على منافسات الرجال والسيدات.
حيث فاز علي فرج على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة (3-1) من الأشواط، في لقاء استمر لمدة 57 دقيقة، وحجز علي فرج مقعداً ثالثاً لمصر بدور الـ4 من عمر البطولة، بعدما صعد أمس للمربع الذهبي، كل من طارق مؤمن، ومحمد الشوربجي. كان محمد الشوربجي، قد نجح في الصعود للدور نصف النهائي، عقب تغلبه على الكولومبي ميجيل
كان محمد الشوربجي، قد نجح في الصعود للدور نصف النهائي، عقب تغلبه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1 من الأشواط، كما تأهل طارق مؤمن إلى نصف النهائي، وذلك بعدما تغلب على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة (3-0) من الأشواط.
وفي منافسات الفردي سيدات استطاعت نور الطيب بلوغ نصف نهائي البطولة، بعدما تغلبت على لاعبة هونج كونج بنتيجة (3-0) من الأشواط في إطار دور الـ8، كما حجزت رنيم الوليلي، المصنفة الأولى سيدات، مقعداً بالدور نصف النهائي، وذلك بعدما فازت على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة (3-1).
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