صدام ناري بين الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لليد

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
يد الأهلي والزمالك
في تمام الساعة الرابعة عصرًا من اليوم الجمعة، تقام قمة مباريات الدوري المصري لكرة اليد، في ختام الدور الأول من الدور النهائي بدوري المحترفين، حيث سيلتقي النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، غريمه التقليدي الزمالك بقيادة مدربه باسم السبكي، على ملعب هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة، وستذاع المباراة عبر قناة الأهلي مباشرة، علمًا بأن المرحلة النهائية من دوري المحترفين لكرة اليد تقام من 8 فرق وهي: الزمالك والأهلي وسبورتنج والجيش وهليوبوليس وسموحة والجزيرة والأولمبي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الست مباريات، بينما الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من الفوز في خمس مباريات والتعادل أمام طلائع الجيش. وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره، فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الست مباريات، بينما الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من الفوز في خمس مباريات والتعادل أمام طلائع الجيش.
وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره، فريق الجزيرة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وشهدت أداء قويا من جانب اللاعبين ليحقق الفريق الفوز بنتيجة 32-24، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز على الأوليمبي بنتيجة 35 / 22 فى إطار الجولة السادسة بالدور النهائي من دوري المحترفين لكرة اليد.
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