صورة: برشلونة يسخر من تصرف مودريتش مع ميسي

وتم التقاط صورة من المباراة لمودريتش وهو يمسك بقميص ليونيل ميسي قائد برشلونة، في إحدى الكرات لمحاولة إيقافه.
ونشر حساب برشلونة، هذه الصورة وعلق ساخرًا "من الأسهل أن تحصل على قميص ليونيل ميسي من خلال متجرنا الإلكتروني".
وكان برشلونة قد أطاح بريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بالفوز (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية ضد فالنسيا.
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