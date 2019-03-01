صورة: برشلونة يسخر من تصرف مودريتش مع ميسي

سخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من تصرف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ، خلال مواجهة الفريقين الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتم التقاط صورة من المباراة لمودريتش وهو يمسك بقميص ليونيل ميسي قائد برشلونة، في إحدى الكرات لمحاولة إيقافه.

ونشر حساب برشلونة، هذه الصورة وعلق ساخرًا "من الأسهل أن تحصل على قميص ليونيل ميسي من خلال متجرنا الإلكتروني".



وكان برشلونة قد أطاح بريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بالفوز (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية ضد فالنسيا.