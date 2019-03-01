الاتحاد الآسيوي يكشف قائمة المرشحين على مناصبه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية "2023-2019" بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري واعتماد لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة للمرشحين لمقاعد الفيفا وفقا لقانون الاتحاد الآسيوي "الطبعة 2018".

وأوضح الاتحاد في بيان نشر بموقعه على الإنترنت: "يؤكد الاتحاد الآسيوي اليوم على القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات للفترة 2019 - 2023 في مؤتمر الاتحاد الآسيوي التاسع والعشرين في كوالالمبور بماليزيا في 6 نيسان/ أبريل 2019" حيث تم في 31 تشرين أول/أكتوبر 2018 ، إخطار الاتحادات الأعضاء بأن انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي (المدة 2019 - 2023) ستعقد في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التاسع والعشرين.

وجرى منح الجمعيات الأعضاء حتى منتصف الليل (بتوقيت ماليزيا) في السادس من كانون أول/ديسمبر 2018 لتقديم ترشيحاتهم وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الآسيوي (الطبعة 2018) وقانون الانتخابات الآسيوي (الطبعة 2018) للمناصب التالية:

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والنواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وخمس عضوات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقد اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الترشيحات التالية:

- رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (البحرين) ، سعود عبد العزيز المهندي (قطر) ومحمد خلفان مطر سعيد الرميثي (الإمارات).

- النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: (غرب آسيا): قصي بن عبد العزيز الفواز (السعودية) وسعود عبدالعزيز المهندي (قطر) وهاشم حيدر (لبنان).

(وسط آسيا): سيميتاي سلطانوف (قرغيزستان) ، ومهدي تاج (إيران).

(جنوب آسيا): مخدوم سيد فيصل صالح حيات (باكستان).

(جنوب شرق آسيا): داتو حاجي حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) ، والدكتور تران كووك توان (فيتنام)، و زاو زاو (ميانمار).

(شرق آسيا): جانباتار امجالانباتار (منغوليا) ، ومونج جيو تشونج (كوريا الجنوبية) ، والدكتور تو زهاوكاي (الصين).

- ستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: سعود عبد العزيز المهندي (قطر) وخالد عوض الثبيتي (السعودية) وماريانو ارانيتا جونيور (الفلبين) ومونج جيو تشونج (كوريا الجنوبية)، والدكتور دو زهاوكاي (الصين)، وبرافول باتيل (الهند) وكوزو تاشيما (اليابان) ومهدي تاج (إيران).

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- خمس عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم : (غرب آسيا): سوزان الشلبي (فلسطين).

(جنوب آسيا): محفوظة أكثر كيرون (بنجلادش) ومريم محمد (المالديف).

(جنوب شرق آسيا): كانيا كيوماني (لاوس).

(شرق آسيا): هان أون جيونج (كوريا الشمالية).

- تسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: (غرب آسيا): عبد الخالق مسعود أحمد (العراق)، والدكتور حميد محمد الشيباني (اليمن)، ولؤي إبراهيم السبيعي (السعودية)، والشيخ سالم سعيد سالم الوهيبي (عمان)، والمهندس مروان بن غليطة (الإمارات) وهاشم حيدر (لبنان).

(وسط آسيا): سعيد علي رضا آغازادة (أفغانستان).

(جنوب آسيا): ارونا دو سيلفا (سريلانكا) وكارما تسيرينج شيربا (نيبال) واوجين تسيتشوب (بوتان).

(جنوب شرق آسيا): داتو حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) وجوكو دريونو (إندونيسيا) ولي بون اون وينستون (سنغافورة) وكريس نيكو (أستراليا) والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) والدكتور تران كووك توان (فيتنام).

(شرق آسيا): جانباتار امجالانباتار (منغوليا) ومونج جيو تشونج (كوريا الجنوبية) وفوك كاي شان اريك (هونج كونج) وفالنتينو سان جيل (جوام) وكوزو تاشيما (اليابان).

وأضاف البيان "قدم المرشحون طلباتهم للانتخابات تماشيا مع المادتين 32 و 38 من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي (الطبعة 2018) وخلال المهلة المحددة.

تم تقديم جميع الطلبات وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي (الطبعة 2018) وقانون الانتخابات الآسيوي (الطبعة 2019)." وقامت اللجنة الانتخابية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء فحوص أهلية على المرشحين لمناصب الاتحاد، كما أجرت لجنة مراجعة الفيفا تقييما للأهلية للمرشحين لشغل مناصب مجلس الفيفا.

واختتم "ستكون اللجنة الانتخابية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسؤولة عن جميع المهام المتعلقة بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها بينما ستقوم لجنة في الفيفا بترشيح ممثلين لمراقبة سير الانتخابات لمقاعد الفيفا.