نوفيتسكي ليس متأكدا من الاعتزال في نهاية الموسم الحالي

اسماء السيد - ألمح الالماني المخضرم ديرك نوفيتسكي نجم دالاس مافريكس في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة الى امكانية الاستمرار لموسم إضافي في صفوف فريقه بعد الاعتقاد السائد بأن الموسم الحالي هو الأخير له في الملاعب.

ويعتبر نوفيتسكي (40 عاما) أول لاعب يدافع عن ألوان فريق واحد على مدى 21 موسما وقد سئل بعد تسجيله 11 نقطة في سلة انديانا بيسرز الاربعاء عما اذا كان الموسم الحالي هو الأخير له فأجاب "لا أدري. لم أفكر بهذا الموضوع بصراحة. أود الاستمرار لإحاطة الشبان الجدد لموسم إضافي لكن الأمر يتوقف على حالتي البدنية".

وتابع نوفيتسكي الذي عاد الى الملاعب في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد غياب دام ثمانية اشهر بداعي الاصابة "بطبيعة الحال واجهت مشاكل خلال الفترة الأخيرة لا سيما في ركبتي قبل أسابيع قليلة قبل مباراة كل النجوم لكني أشعر بحالة أفضل حاليا. أشعر بقوة أكبر".

وتابع "أشعر بأنني أستطيع تقديم المزيد والمساهمة، بينما كنت أعاني قبل فترة".

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ويحتاج نوفيتسكي الى تسجيل 69 نقطة إضافية في دوري المحترفين لتخطي الأسطورة ويلت تشامبيرلاين الذي يحتل المركز السادس لأفضل الهدافين في تاريخ كرة السلة الأميركية.

وعن تاريخ اتخاذ قراره النهائي بالاعتزال من عدمه قال نوفيتسكي "أعتقد باني سأتخذ قراري قريبا. لكن اعتقد بأن المستقبل مشرق".

وحقق نوفيتسكي اللقب في صفوف دالاس عام 2011 واختير افضل لاعب في الدوري عام 2007 ليصبح بالتالي اول لاعب اوروبي ينال هذه الجائزة في تاريخ الدوري.