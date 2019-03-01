كيريوس يتابع مشواره نحو نهائي دورة أكابولكو

اسماء السيد - تابع الأسترالي المشاكس نيك كيريوس طريقه نحو نهائي دورة أكابولوكو المكسيكية في كرة المضرب، وكان السويسري ستانيسلاس فافرينكا ضحيته في ربع النهائي بفوزه عليه الخميس 7-5 و6-7 (3-7) و6-4 في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين ونصف.

وكان كيريوس أخرج الإسباني رافايل نادال المصنف أول من الدور الثاني بثلاث مجموعات أيضا 3-6 و7-6 (7-2) و7-6 (8-6).

وتلقى كيريوس العلاج في المجموعة الأولى بعد سقوطه بقوة على الأرض لدى تصديه لإحدى كرات منافسه قبل ان يحسمها لصالحه.

ونجح فافرينكا في كسر ارسال الأسترالي ليتقدم 5-4 في الثانية والارسال في حوزته، لكن كيريوس رد التحية مباشرة ليفرض شوطا فاصلا فاز فيه السويسري فارضا على منافسه خوض مجموعة ثالثة.

وكسر كيريوس ارسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الحاسمة ليتقدم 3-2، وحافظ على تقدمه حتى حسم النتيجة النهائية في صالحه.

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ويلتقي كيريوس في نصف النهائي مع الأميركي جون ايسنر الثالث الذي هزم الأسترالي جون ميلمان الثامن بصعوبة بالغة بثلاث مجموعات وثلاثة أشواط فاصلة 7-6 (7-2) و6-7 (4-7) و7-6 (7-4).

وحذا الألماني ألكسندر زفيريرف المصنف ثانيا حذو كيريوس وبلغ دور الأربعة للعام الثاني تواليا إثر تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور الخامس 6-4 و6-4.

والفوز هو الرابع لزفيريف على منافسه في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما بأن الألماني لم يخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات في هذه الدورة وسدد 13 ارسالا نظيفا في مواجهة دي مينور.

وضرب زفيريف موعدا في نصف النهائي مع البريطاني كاميرون نوري الفائز على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-2.