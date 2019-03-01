مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر الجولة ال22 من دوري المحترفين

يخوض اللاعب المصري محمد عبد الشافي اختباراً صعباً مع الاهلي الذي يستضيف الاتحاد في السابعة والنصف مساء الجمعة بملعب “الجوهرة” في قمة مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن تاريخ مواجهات “ديربي جدة” الديربي منذ انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008ـ2009 يرجح كفة الاهلي ضد الاتحاد.

وإلتقي الاهلي مع الاتحاد في 21 مباراة، فاز الفريق الاهلي في 9 لقاءات مقابل 6 للاتحاد، وكان التعادل حاضراً في 6 مباريات.

ويحتل الاهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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وشارك محمد عبد الشافى فى جميع مباريات الأهلي بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى السعودى باستثناء مباراة الفتح، صنع خلالها هدفاً وحيداً، كما شارك فى ثلاث مباريات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مباريات البطولة العربية.

ومن أبرز الأحداث التي لن تُنسى في ذاكرة عشاق الناديين، هو اعتداء أسامة المولد إداري نادي الاتحاد، عندما كان لاعبًا على طارق كيال مدير الكرة في الأهلي وقتها خلال إحدى مباريات الأهلي والاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا بعام 2012، حيث شهدت هذه المباراة أحداثا ساخنة خرج بعدها طارق كيال يؤكد تعرضه لإصابات طفيفة، ثم تصالح الطرفان بعد ذلك.