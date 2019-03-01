مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي نقل مباشر على السعودية الرياضية

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يدخل الهلال المباراة ساعيا للمحافظة على ترتيبه في الدوري السعودي غير مبال الرغم بالخسارة التي مني بها في المباراة الأخيرة التي جمعته مع نادي الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما سيحاول الاهلي هزم غريمه لحصد الثلاثة نقاط وتحسين ترتيبه في جدول ترتيب البطولة، ما يجعل هذه المباراة مهمة بالنسبة للفريقين بالنظر لطموحات كل منهما ترتيب الدوري السعودي ملعب جامعة الملك سعود الهلال .

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الهلال كل من، علي الحبسي في حراسة المرمى، وياسر الشهراني، علي البليهي، ألبيرتو بوتيا في خط الدفاع، على أن يضم خط وسط الميدان محمد كنو، سالم الدوسري، محمد البريك، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، أما الهجوم فيشمل كل من بافيتيمبي جوميز وأندريا كارييو كورة لايف | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم الهلال ضد الأهلي .