الجارديان: مباراة ليفربول وواتفورد الأفضل لـ محمد صلاح هذا الموسم

كتب - مروان عصام

حظى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، بإشادة صحيفة "الجارديان" البريطانية بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه فى مباراة ليفربول وواتفورد التى أقيمت أمس الأول الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقالت الصحيفة، "على الرغم من غياب محمد صلاح عن التهديف فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة، إلا أن اللاعب المصرى قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الريدز هذا الموسم، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق".

وأضافت الصحيفة، "الكثير من جماهير ليفربول يدركون جيداً...