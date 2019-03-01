الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر لأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خاض فريق الزمالك مرانه الأخير صباح اليوم الجمعة على ملعب النادي قبل السفر إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على بترو أتلتيكو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من درو المجموعات للكونفدرالية.

ومن المقرر أن يؤدي المستبعدون من رحلة أنجولا تدريباتهم عصر اليوم في النادي، في حين يسافر الفريق إلى أنجولا في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة.

واقتصر التدريب على القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتليتكو.

واختار السويسري جروس 21 لاعبا بقائمة الفريق لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، وعماد السيد، وعمر صلاح.

الدفاع : حمدي النقاز، وحازم إمام، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، وبهاء مجدي، وعبد الله جمعة.

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الوسط: محمود عبد العزيز، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، وأحمد مصطفى "زيزو"، وإبراهيم حسن، وأيمن حفني، وأحمد مدبولي.

الهجوم: عمر السعيد، وخالد بوطيب، وحميد أحداد.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة، طارق حامد للإيقاف، محمود كهربا لمعاقبته من الإدارة، ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

ويتمسك الزمالك بأمل استكمال المنافسة على حجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية، لكن لا بديل أمامه سوى الفوز بعد الهزيمة من جورماهيا الكيني (4-2) والتعادل مع نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو (1-1).

ويقبع الفريق الأبيض في مؤخرة الترتيب بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي عجز عن تحقيق أي فوز بالمجموعة، رغم خوضه مباراتين داخل ملعبه.

جدير بالذكر أن جورماهيا يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نصر حسين داي وبترو أتلتيكو.