نجم آرسنال السابق: كلوب لا ينام بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإنجليزي مارتن كيون نجم آرسنال السابق أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لا ينام بسبب تفكيره الدائم في ظهور لاعبه الدولي المصري محمد صلاح بمستواه المعهود.

وقال كيون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الجمعة: "أعتقد أن كلوب لا ينام بسبب التفكير كيفية إعادة صلاح لتألقه مجددا".

وأضاف: "لعب صلاح في الفترة الأخيرة على الجانب الأيمن، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يتوغل داخل المنطقة".

وأوضح: "لا أعرف ما إذا كانت واقعة إصابته مع سيرجيو راموس (قائد ريال مدريد) في نهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال في ذهنه أم لا، لكن يبدو أنه ينتظر تدخلا لن يتكرر أبدًا".

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وتابع المدافع الإنجليزي المتوج بلقب بريميرليج مع آرسنال: "إذا لعبت أنا أمام صلاح فسألجأ للعب بشكل بدني، هذا لاعب يبث الخوف في قلوب المدافعين".

وأتم قائلا: "صلاح أدى جيدًا أمام واتفورد وإذا عاد لأفضل حالاته فإن ليفربول سيفوز بلقب الدوري".

وخسر صلاح صدارة هدافي بريميرليج في الجولة الماضية أمام واتفورد بعدما توقف رصيده عند 17 هدفًا، ليبقى في الوصافة بفارق هدف خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن ليفربول، الذي يحتل صدارة الدوري بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، يستعد حاليًا لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للمسابقة.