غاريدو يشكك في صحة الهدف الأول لشباب الأهلي في العين

أبدى مدرب العين، خوان كارلوس غاريدو، عدم رضاه عن الخسارة أمام شباب الأهلي دبي، وشكك في صحة الهدف الأول للمنافس.

تعرضت آمال العين في الاحتفاظ بلقب الدوري لضربة قوية بعد خسارته بـ9 لاعبين 2-0 من شباب الأهلي دبي في مباراة قمة، ليفسح المجال للشارقة للابتعاد بالصدارة.

وطٌرد مهند العنزي وإبراهيم دياكيه بين الدقيقتين 71 و80، خلال الهزيمة الثانية للعين في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وتوقف رصيد العين عند 35 نقطة، ليبقى في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف الشارقة الذي قد يوسع الفارق إلى 8 نقاط في حال فوزه على الفجيرة المتعثر.

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ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثالث، وأصبح على بُعد ثلاث نقاط من العين في صراع الوصافة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “لست سعيداً بالنتيجة لأننا جئنا إلى ملعب المنافس للفوز والعودة بالنقاط الثلاث، مؤشرات تحليل الأداء مهما بلغت من ارتفاع لا تعني شيئاً، لذلك الفرق مطالبة بإحراز الأهداف وعدم إضاعة الفرص أمام مرمى المنافسين، الفوز وحده يجعلك تتفوق وتنجح، والخسارة دائماً من مؤشرات تراجع الأداء”.

وأضاف المدرب الجديد للعين: “لست متأكداً من مدى صحة هدف شباب الأهلي دبي الأول، بغض النظر عن أن المهاجم كان في وضع تسلل أم لا، إلا أن الهدف كان مهما وجاء في التوقيت المناسب، وأسهم في تغيير مجرى المواجهة، المنافس ظهر بصورة أفضل منذ بداية المباراة”.

وختم: “كنت واثقاً في قدرة فريقي على العودة بالمباراة لنقطة البداية خلال الشوط الثاني والذي ظهر فيه العين بشكل أفضل لكن غاب التوفيق عن اللاعبين، بالإضافة إلى حالتي الطرد”.