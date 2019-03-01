غداً .. الاهلي يبحث عن تخطي عقبة الجونة في دوري الجمهورية للشباب

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ ضيفاً على نظيره الجونة، غداً السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٢٤ من دوري الجمهورية للشباب.
يخوض شباب الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انتصاراته وحفاظه على قمة الترتيب، حيث أنه يحتل المركزالأول برصيد ٥٧ نقطة، من الفوز في ١٨ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، وبدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٩ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.
وكان فريق الشباب قد فاز في الجولة السابقة على
ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.
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