طبيب الاهلي يطمئن علي البرنامج التأهيلي لعمرو جمال

عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة. من الإصابة في العضلة الضامة. وأد اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. ويسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

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