غداً.. اهلي 2003 يواجه الجونة في بطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» فريق الجونة، غداً السبت في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

فريق ٢٠٠٣ يأمل في الفوز على الجونة لتعويض هزيمته في الجولة السابقة أمام إنبي بهدفين دون رد، لذلك يدخل المباراة وهو يسعى لاقتناص الثلاث نقاط.

ويمتلك الأهلي ٣٢ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٥، والهزيمة في ٥ مباريات، حيث فاز هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ –

صفر، وطلائع الجيش ٢ - ١، والمصري ١ - صفر، وبيراميدز مجدداً ٣ - ١، مسجلاً ٤٠ هدفاً، بينما استقبلت شباكه ٣٣ هدفاً، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة.

ويقود الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد أخصائي العلاج الطبيعي.