زمالك 2004 يهزم 6 أكتوبر برباعية نظيفة في دوري الجيزة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004 علي فريق 6 أكتوبر برباعية نظيفة، وذلك في الجولة الخامسة ، ضمن فعاليات دوري منطقة الجيزة. وأحرز أهداف الزمالك في مرمى أكتوبر كل من: يحيي محمد دوري منطقة الجيزة. وأحرز أهداف الزمالك في مرمى أكتوبر كل من: يحيي محمدهدفان ، أحمد جبر هدف وعبدالرحمن عاطف هدف. ويقود زمالك 2004 مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه أسامة فاروف مدربا عاما، وأحمد شوقي حسين مدربا، وخالد عمران اداريا.



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