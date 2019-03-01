يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الزمالك ، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الجهاز الفني الى الفوز بها
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة، أمس الخميس بنتيجة 32-24 ، ضمن منافسات الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الاهلي يواجه الزمالك في قمة دوري اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.