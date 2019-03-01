براعم الزمالك يواصلون الانتصارات في بطولة الجيزة

واصلت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007 و2008 و2009 الفوز في بطولة منطقة الجيزة للبراعم. حيث حققت انتصارات مميزة في الجولة الخامسة من الدور الثاني للبطولة. وجاءت النتائج التى حققتها فرق براعم النادي اليوم الجمعة كالتالي: فاز فريق 2007 بقيادة خالد مصطفي و علاء علوان بستة اهداف مقابل هدف على فريقالبطل الاوليمبي. فاز فريق 2007 بقيادة خالد مصطفي و علاء علوان بستة اهداف مقابل هدف على فريقالبطل الاوليمبي. كما فاز فريق 2008 بقيادة عمرو مجدي بثلاثة اهداف دون رد على فريق بولاق. بينما فاز فريق 2009 بقيادة عبدالله السيد بثلاثة اهداف دون رد على فريقالهرم . وحرص كل من عبدالحميد بسيوني رئيس مدرسة الكرة ونصر إبراهيم المدير الفني للمدرسة ومحمد صبحي المدير الإداري للمدرسة علي متابعة المباريات من أجل الوقوف علي المستوي الفني للاعبين وكذلك تحفيزهم لتحقيق الانتصارات المتتالية.

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