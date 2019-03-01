خاض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وذلكفي إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان وليد سليمان قد قطع خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الاهلي.. تدريبات تأهيلية خفيفة لوليد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.