نجيب وحسام عاشور يواصلات التأهيل علي هامش مران الأهلي

واصل حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية في حين يعاني نجيب من الإصابة في ركبته.

خاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات

الجري حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني .

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.