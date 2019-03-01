لاسارتي يعقد جلسة فنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة

علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجت المقرر لها مساء الاثنين

المقبل في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بتروجت التي يسعى فيها الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز مؤخرًا علي الجونة 2-1.