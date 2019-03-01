اونلاين | شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

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شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

يخوض اللاعب المصري محمد عبد الشافي اختباراً صعباً مع الاهلي الذي يستضيف الاتحاد في السابعة والنصف مساء الجمعة بملعب "الجوهرة" في قمة مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تاريخ مواجهات "ديربي جدة" الديربي منذ انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008ـ2009 يرجح كفة الاهلي ضد الاتحاد.

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شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

وإلتقي الاهلي مع الاتحاد في 21 مباراة، فاز الفريق الاهلي في 9 لقاءات مقابل 6 للاتحاد، وكان التعادل حاضراً في 6 مباريات.

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

ويحتل الاهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

وشارك محمد عبد الشافى فى جميع مباريات الأهلي بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى السعودى باستثناء مباراة الفتح، صنع خلالها هدفاً وحيداً، كما شارك فى ثلاث مباريات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب مباريات البطولة العربية.