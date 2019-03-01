رياضة | الأهلي يتطلع لمواصلة الزحف نحو القمة من بوابة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتطلع لمواصلة الزحف نحو القمة من بوابة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسنح فرصة ذهبية للأهلي للاقتراب أكثر من صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حال نجاحه في استغلال غياب الزمالك، المتصدر بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والأهلي، خلال الجولة 25 من المسابقة لانشغاله بخوض مباريات ببطولة الكونفيدرالية.

ويغيب الزمالك عن الجولة المقبلة لاستعداده لمواجهة بترو أتليتيكو في أنجولا ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي قبل أن يستضيف جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة.

وسيستضيف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة بتروجيت يوم الاثنين المقبل، لكنه بدأ من الآن الاستعداد الجاد للمباراة خاصة بعد تأجيل مواجهته أمام بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر التي كان مقررًا لها اليوم الخميس إلى أجل غير مسمى.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 52 نقطة من 21 مباراة يليه بيراميدز الذي يساوي الأهلي في الرصيد لكنه خاض 3 مباريات أكثر.

وقال موقع النادي الأهلي، على الإنترنت إن مارتن لاسارتي مدرب الأهلي القادم من أوروجواي اجتمع مع خالد محمود طبيب الفريق للتعرف على حالة جميع المصابين من أجل وضع تصور للتشكيلة المثالية لمباراة بتروجيت.

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واطمئن لاسارتي على تعافي الحارس محمد الشناوي والظهير الأيمن محمود وحيد من الإصابة.

وينوي لاسارتي منح الفرصة تدريجيًا لبعض البدلاء منهم المهاجم صلاح محسن ولاعب الوسط الغائب منذ فترة طويلة صالح جمعة.

ووصف محمد عودة، مدرب بتروجت، مواجهة الأهلي في هذا التوقيت بأنها بمثابة "عنق الزجاجة" لفريقه نحو الانطلاق لمنطقة الأمان في جدول الدوري.

وأضاف عودة: "أمامنا مباراة مهمة اليوم (الخميس) أمام الجونة في الجولة 25 وقد طالبت اللاعبين بالتركيز في المباراة وعدم التفكير في لقاء الأهلي مطلقًا".

وتابع: "لاشك أنني أضع في حساباتي تحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي وكل نقطة سنحصل عليها من الآن لها أهمية كبرى".

وتنطلق اليوم مباريات الجولة 25 للدوري المصري الممتاز، وسط غياب الزمالك والإسماعيلي المشغول أيضًا بخوض مباراة مؤجلة في دوري أبطال إفريقيا بالجزائر، كما يغيب بيراميدز الذي تأجلت مباراته أمام الأهلي.

ويستضيف الجونة، الذي خسر (2-1) على أرضه أمام الأهلي الجولة الماضية، بتروجيت صاحب المركز 12 برصيد 25 نقطة.

وتقام بعد غد السبت، 3 مباريات حيث يلتقي النجوم مع ضيفه حرس الحدود والداخلية مع مستضيفه الاتحاد السكندري كما يلتقي الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة.

ويوم الأحد المقبل يلتقي طلائع الجيش مع المصري وإنبي مع وادي دجلة.