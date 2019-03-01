رياضة | عاجل.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في "ليفربول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في "ليفربول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي تفوق على محمد صلاح نجم ليفربول وذلك في صراعهما على حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتصدره أجويرو بفارق هدف وحيد عن صلاح.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن إحصائية أن صلاح شارك بنسبة أكثر في هذا الموسم، حيث ظهر في مبارياته فريقه الكاملة في منافسات الدوري بواقع 28 مباراة أي ما يعادل 2.376 دقيقة لعب، بينما شارك أجويرو في 24 مباراة فقط وبالتحديد1.763 دقيقة، حيث غاب عن ثلاث مباريات في بداية ديسمبر بسبب إصابة في الفخذ ثم قضى المباراة الرابعة كبديل ولم يشارك بعد عودته من الإصابة.

وعلى الرغم من تفوق أجويرو في سباق الهدافين برصيد 18 هدفاً، سجل صلاح 17 هدفاً، لذلك معدل التهديف عند أجويرو أعلى من صلاح، حيث سجل أجويرو هدف كل 97.9 دقيقة، في حين سجل نجم المنتخب الوطني هدفًا كل 139.8 دقيقة.

وأوضحت الإحصائية أن أهداف أجويرو الـ18 جاءت من 87 تسديدة على المرمى وهذا يعني أن معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بلغ 20.69 %، بالمقارنة، جاءت أهداف صلاح السبعة عشر من 92 تصويبة وهذا يعني تحوُلاً أسوأ قليلاً بنسبة 18.48 %.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أجويرو اشتهر خلال السنوات الأخيرة بكونه أفضل لاعب في منطقة الجزاء وتظهر الإحصائيات أنه يتمتع بلمسات أقل بكثير في مناطق الجزاء الخصم من صلاح لكنه سجل أهدافًا أكثر، حيث كان لدى مهاجم سيتي 163 لمسة داخل مناطق الجزاء في الدوري هذا الموسم بعد تمكن من الحصول على 87 تسديدة في المجموع، منها 33 كانت على المرمى وسجل منها 18 هدفًا.

وعلى صعيد آخر، كان لدى صلاح 231 لعبة في منطقة جاء الخصم وسدد 92 تسديدة في المجموع مع 45 بين الخشبات الثلاث و 17 هدفًا.

في مباريات هذا الموسم ضد منافسيه الستة الأوائل في ليفربول، وجد صلاح فقط الشبكة مرة واحدة في الفوز 5-1 على آرسنال في نهاية ديسمبر وجاءت أهدافه الأخرى في الدوري ضد وستهام وبرايتون (2) وساوثامبتون وهدرسفيلد وكارديف وفولهام وواتفورد وبورنموث (4) وولفز ونيوكاسل وكريستال بالاس (2).

وعلى جانب آخر، أحرز أجويرو هذا الموسم مرة واحدة ضد ليفربول ومرة واحدة ضد مانشستر يونايتد ثلاث مرات ضد أرسنال وثلاث مرات ضد تشيلسي وقد سجل ثمانية مرات في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري بما في ذلك هاتريك ضد أرسنال وتشيلسي في نفس الفترة سجل صلاح مرة واحدة فقط.