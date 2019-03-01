رياضة | نيمار يكشف عن مثله الأعلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يكشف عن مثله الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر مهاجم باريس سان جيرمان البرازيلى نيمار دا سيلفا أنه تحمل قدراً مبالغاً فيه من الذنب عن ضعف أداء منتخب بلاده فى مونديال روسيا 2018، عقب سقوط "السيليساو" (1-2) أمام بلجيكا فى ربع النهائى.

وقال نيمار فى مقابلة مع برنامج "Esporte Espectacular" ستذاع الأحد المقبل، "أعتقد أنه تم تحميلى قدراً مبالغاً فيه من الذنب، لكننى كنت أعلم أن هذا سيحدث، ولطالما كان الأمر كذلك طوال مسيرتى، أليس كذلك؟".

وأضاف مهاجم برشلونة السابق، "أعلم أنه حين تخسر البرازيل فإن الثقل الأكبر يقع فوق رأسى، المغالاة فى الانتقادات طالت أيضاً وبنفس القدر لاعب الوسط فرناندينيو الذى سجل هدفاً بالخطأ فى مرماه فى مواجهة بلجيكا".

Advertisements

وأوضح نيمار، الذى يتعافى فى منزله بباريس من تجدد إصابته فى مشط القدم اليمنى، وكان فرناندينيو لاعباً آخر تعرض للوم مثلى، لا أفهم هذا الأمر".

كما أبرز اللاعب البرازيلى أنه عقب الانتقادات الشديدة التى تعرض لها بسبب اتهامه بالمغالاة فى احتساب الأخطاء وتصنع السقوط، قرر التوقف لتحليل كل شىء.

وأضاف نيمار، "بدأت أشاهد كل هذه اللقطات فى المونديال وقلت لنفسى هل أنا حقاً أصطنع الأمر؟".

وبسبب الإصابة، سيغيب نيمار عن منتخب البرازيل فى وديتين أمام بنما وجمهورية التشيك، لكن مدرب السيليساو تيتى لم يستبعده من المشاركة فى بطولة كوبا أمريكا التى ستستضيفها البلاد فى يونيو المقبل، معرباً عن ثقته فى أنه سيلحق بالبطولة وسيكون فى حالة أفضل منها فى مونديال روسيا 2018.